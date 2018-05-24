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24 Mayıs 2018 16:29

Arda Turan’ın cezası 10 maça indirildi

Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Arda Turan’ın cezası 10 maça indirildi

24 Mayıs 2018 16:29


Takhim Kurulu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Süper Lig maçında kırmızı kart gören ve müsabaka hakemlerine fiili müdahale ve hakarette bulunan Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezada indirime gitti. Kurul, PFDK tarafından verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan kararda şu ifadelere yer verildi:



“Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK’nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:


- Duruşma talebinin reddine,


- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”




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