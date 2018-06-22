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22 Haziran 2018 12:13

Arduino ile robotik programlama eğitimi başlıyor

Başakşehir Living Lab’ta yaz dönemi eğitimleri kapsamında öğrencilere alanında uzman eğitimciler tarafından 21’inci yüzyıl becerileri ile şekillendirilmiş Robotik ve Kodlama eğitimi verilecek.

Arduino ile robotik programlama eğitimi başlıyor

22 Haziran 2018 12:13


Başakşehir Belediyesi Living Lab’de verilen eğitimlerde içinde bulunduğumuz çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip eden ve uygulayan bu eğitimlerde öğrencilere temel elektronik, kodlama ve robotik becerileri kazandırılması amaçlanıyor.


Yaz dönemi eğitimlerle, teknoloji üreten toplum olabilmek için kritik öneme sahip bu eğitimler öğrencileri geleceğin dünyasına ve mesleklerine kapsamlı bir şekilde hazırlaması hedefleniyor. Öğrenciler Arduino ve çeşitli elektronik devreler ile verilecek eğitimde temel elektronik ve akıllı sistemleri kurabilme becerisine sahip olacak.


12-15 yaş arası öğrencilere verilecek eğitimler 2 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.




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