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24 Haziran 2017 18:38

Arnavutköy’de mobilya atölyesinde yangın

Arnavutköy’de bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Arnavutköy’de mobilya atölyesinde yangın

24 Haziran 2017 18:38

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy’de Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz belli olmayan bir nedenle bir yangın çıktı. Yangına olay yerine çağrılan çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın oluştuğu fabrikada duman tahliye işlemleri ve bir yandan yangın müdahalesi sürerken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mobilya imalathanesinde çıkan yangının üst kattaki tekstil atölyesine de sıçrayarak büyüdüğü öğrenilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.




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