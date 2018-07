Ataşehir’de Açıkhava Sinema keyfi

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da yaz boyunca gerçekleşecek Açıkhava Sinema programının bu haftaki konuğu tüm serisi izlenme rekorları kıran ’Star Wars The Last Jedi’ olacak. Yeme, içme ve eğlence merkezinin teras katında, yıldızlar altında gerçekleşen Açıkhava Sinemasında bu hafta Rian Johnson ve George Lucas’ın kaleme aldığı Daisy Ridley, John Boyega ve Mark Hamill’in başrollerini paylaştığı ’Star Wars The Last Jedi’ izleyiciler ile buluşacak. Havuz şovlarının renkli atmosferi eşliğinde Açıkhava Sinema keyfi tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.