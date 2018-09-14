Ataşehir'de Akustik Konserleri'nin bu haftaki konuğu Tuna Kiremitçi

Ataşehir'de her hafta gerçekleşen Akustik Konserleri'nin bu haftaki konuğu yazarlığı dışında müziği ile de büyük ses getiren Tuna Kiremitçi olacak.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da Akustik Konserleri hız kesmeden devam ediyor. Akustik Konserleri'nin bu haftaki konuğu yazarlığı dışında müziği ile de büyük ses getiren Tuna Kiremitçi olacak. En özel şarkılarını müzikseverler ile buluşturacak olan Tuna Kiremitçi'ye havuz şovları eşlik edecek. Cumartesi saat 20.00'de havuz katında gerçekleşecek olan konser ücretsiz olacak. Yeme, içme ve eğlence merkezinde ayrıca geçen hafta minik ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılaşan Nickelodeon Oyun Alanı, en yeni oyunlarıyla bu hafta da çocuklar ile buluşmaya devam ediyor.

Dört etkinliğin bir arada gerçekleştiği programda erkek çocuklar için Blaze, kız çocuklar için Shimmer&Shine, herkesin sevdiği karakter Sünger Bob ve minikler için de Kaşif Dora ile çocuklar eğlenceli dakikalar yaşayacak. Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlik, 12.00-19.00 saatleri arasında B1 katında ücretsiz gerçekleşecek.