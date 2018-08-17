Ataşehir’de çocuklar hem yüzdü hem eğlendi

Ataşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme kursunun finali için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 2 ay süren kurslara katılan ve profesyonel hocalar tarafından eğitim alan yaklaşık 250 çocuk ve aileleri yer aldı. 5-13 yaş arası çocukların katıldığı kurs sonunda çocuklara madalya takdim edildi. Çocuklar final kapsamında yüzme havuzunda hünerlerini sergiledi. Etkinlik boyunca minikler bir yandan birbirleriyle yarışırken, bir yandan da doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu. Aileler de etkinliğe katılarak çocuklarını izlemenin mutluluğunu yaşadılar.

“Çocuklar kurs sayesinde yüzmeyi öğrenerek yaz tatillerini verimli geçiriyorlar “

Yüzmeyi bu kursta öğrendiğini söyleyen Mert Tuna, “Ben burada yüzmeyi öğrendim. Buraya gelmeden önce çok bilmiyordum. 3 senedir geliyorum. Burada öğrendim yüzmeyi. Çok eğleniyorum. Bir daha olursa gelmek isterim" dedi.

Daha önce sudan korktuğunu ancak artık yüzebildiğini dile getiren Mustafa Gökpınar, “Buraya geldiğimde sudan korkuyordum ama Çağla Hoca, Alican Hoca ve Zeynep Hoca sayesinde yüzmeyi öğrendim. Artık sudan korkmuyorum. Çok güzel bir yer. Boardsuz yüzmeyi öğrendik. Boardlu yüzmeyi öğrendik. Gelen herkese yüzmeyi öğretiyorlar. Önümüzdeki yazda gelince boardsuz yüzmeyi düşünüyorum“ diye konuştu.

Bu kursla beraber 5 senedir yarışlara katıldığını belirten Fatmanur Eker, “Bu havuzu çok sevdim. Arkadaşlar edindim. Özge hoca ilk geldiğimizde vardı. O bana yüzmeyi öğretmişti. 5 senedir yarışlara giriyorum. Çok mutluyum. Burayı da çok sevdim. Murat hocaya da teşekkür ediyorum" dedi.

Aileler Ataşehir Belediyesine teşekkür etti

Yüzmenin çocukların gelişimine katkısı olduğu için buraya katıldıklarını kaydeden Mert Tuna’nın babası Murat Tuna, "Ataşehir Belediyesinin Yaz Spor Okullarına geliyoruz. Burada Ataşehir Belediyesinin ücretsiz aktiviteleri oluyor. Ataşehir’de yaşayan birçok vatandaş bu imkandan yararlanıyor. Çocukların hepsi yüzmeyi çok seviyor. Özellikle yaz döneminde yüzmek istiyor. Yüzme çocuğun gelişimine çok faydalı olduğu için ve çocuklar çok sevdiği için katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kursun umduğundan daha iyi olduğunu dile getiren Tülay Sarıca, "Böyle etkinlikler yaptığı için Ataşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Çocuğum gerçekten hiçbir şey bilmiyordu. Sudan korkuyordu. Buraya geldi su korkusunu yendi. Şu an denize gittiğimiz zaman kendi kendine yüzebiliyor. Bu bizim birinci senemiz. İnşallah böyle aktiviteler devam etsin isteriz. Hocalarımızın hepsi çok iyi. Çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ederim. Belediyemizden memnunuz. Her sene böyle aktiviteler oluyor. Gerçekten umduğumdan güzel çıktı. Teşekkür ederim" dedi.