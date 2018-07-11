Ataşehir’de parklar hem çoğalıyor hem yenileniyor

Yeni parkların yapımı devam ederken bir yandan da mevcut parklar yenileniyor.

İlçedeki en küçük alanların park haline dönüştürülmesi hedefiyle hareket eden Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2018 yılında bir yeni park, bir futbol sahası, bir basketbol sahası yapılırken mevcut 6 parkın da yenilenmesi ve tadilatı yapılacak. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi’nde Ataşehir Bulvarı-Gazi Mustafa Çolak Caddesi kesişimine 3 bin metrekarelik yeni bir park yapılacak. Yine Atatürk Mahallesi’nde 3 bin 533 metrekarelik park 11 ve 2 bin 337 metrekarelik park yenilenecek.

Bu çalışmalarda Aşık Veysel Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik Kemalpaşa Parkı’nın, Esatpaşa Mahallesi’nde ise İnönü Parkı ve Semt Pazarı Parkı’nın yenilenme çalışmaları yapılacak. Spor faaliyetlerini artırma çalışmaları kapsamında da Mevlana Mahallesi’nde 30 Ağustos Parkı’nın koşu parkuru yenilenirken, Örnek Mahallesi’nde Ercüment Batanay Sokak’a bir futbol sahası ve Sorgun Sokak-Mihrace Sokak kesişimine de bir basketbol sahası yapılacak.

Kurulduğu günden bu yana Ataşehir’deki park alanlarını 398 bin metrekareden 857 bin metrekareye yükselten Ataşehir Belediyesi, park sayısını ise 225’e çıkardı. Daha yeşil, temiz, estetik ve kullanışlı hale getirilecek parklar, engelli vatandaşlar için de daha uygun olacak. Oturma grupları eskiyen, zemin ve oyun alanları yıpranan ve fonksiyonları az olan parklar, yenileme çalışmalarıyla birlikte yeni bir vizyona sahip olacak. Vakit geçirmek, hava almak, dinlenmek, spor yapmak ya da yazın serinlemek için parklara gelen Ataşehirliler, yeşilin mutluluğunu yaşayacak.