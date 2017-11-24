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24 Kasım 2017 11:49

Ataşehir’de "Survivor" Sabriye Şengül imza günü düzenleyecek

Ataşehir’de cumartesi günü Survivor’ın yıldızı aynı zamanda Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül’ün imza günü düzenleyecek.

Ataşehir’de

24 Kasım 2017 11:49


Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da hafta sonu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hem ebeveynler hem de çocukların eğlenerek zaman geçireceği ilk etkinlik Kağıttan Yemek Atölyesi olacak. 25 - 26 Kasım 2017 tarihlerinde 13:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, ziyaretçiler renkli kağıtlardan yemek heykelleri oluşturacaklar. 25 Kasım Cumartesi saat 17.00’da gerçekleşecek bir diğer etkinlik ise ‘Survivor Sabriye’ olarak da hayatımızda yer eden Dünya Kick Boks şampiyonu Sabriye Şengül’ün imza günü olacak. Sabriye Şengül’ün 1 Aralık’taki maçı öncesi gerçekleşecek imza gününde 50 kişiye de sosyal medya üzerinden maç bileti hediye edilecek. Yeme ,içme ve eğlence merkezinde çocuklar için 16.00- 17.00 saatleri arasında Taze Pazar katında ‘Ali Baba’nın Hazinesi’ ve ‘Pinokyo’ oyunlarını sergilenecek. Ayrıca aynı gün 19:30 ve 21:00’da merkezin sahnesinde " Sufle" canlı sahne performansı ile ziyaretçilere eşsiz bir müzik dinletisi sunacak.




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