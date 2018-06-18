Ataşehir’de yaz sanat okuları başlıyor

Yaz Sanat Okulu, daha çok çocuğa ulaşabilmek için 25 Haziran-20 Temmuz 2018 ve 23 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, iki dönem faaliyet gösterecek. Kayıt merkezleri ise şöyle: "Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, ATAMEM, Yenisahra ATAMEM, Düştepe Oyun Müzesi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi."

Kayıtlar 18 Haziran Pazartesi gününden itibaren, derslerin de verileceği bu birimlerde yapılmaya başlanacak. Kontenjanın sınırlı olduğu Yaz Sanat Okulları’na katılmak için Ataşehir’de ikamet etmek zorunlu. Yaz Sanat Okulu’nda 7-11 yaş arası çocuklar için; İngilizce’nin yanısıra dans, perküsyon, kara kalem, çizgi film karakter çizimi, 90’lara Dönüş Oyunları, Drone, pandomim, cup song, koro, drama, pilates, zumba, halk oyunları, akıl zeka oyunları, el sanatları, pastacılık, kuaförlük, enstrüman yapım atölyesi sınıfları bulunacak.