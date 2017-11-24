Avcılar’da “Öğretmenler Günü” etkinlikleri

Avcılar Hükümet Konağı’nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başlayan program, Barış Manço Kültür Merkezi’nde Ferda Ereren konseriyle son buldu. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, eğitimin toplum temelini oluşturan, devamlılığını sağlayan ve gelişmesinde rol alan en önemli faktör olduğunu belirtti.

Avcılar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programlarla kutlandı. Avcılar Hükümet Konağı’nda düzenlenen çelenk töreninin ardından, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı yapıldı. Programa Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Avcılar Belediyesi Kent Enstitüsü öğretmenleriyle öğle yemeğinde buluştu ve öğretmenlere Nutuk hediye etti. Yemek esnasında konuşma yapan Başkan Toprak “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Toprak konserde öğretmenlerle buluştu

Avcılar Belediyesi’nin Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediği Ferda Ereren konserinde Başkan Toprak ve öğretmenler bir araya geldi. Öğretmenler tarafından büyük ilgiyle karşılanan konserde Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Ülkelerin gelişmesi, çağı yakalayabilmesi eğitimli gençler sayesinde mümkündür. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerinde en büyük rol öğretmenlerindir” dedi.