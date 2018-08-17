Avrupa’nın ’Değişim Öncüsü’ seçilen Türk

Dünya çapında 100’den fazla ülkede 200 binden fazla üyesi bulunduğu, Birleşmiş Milletler çözüm ortağı olduğu, 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğu belirtilen JCI (Junior Chamber International) Avrupa yapılanması, binlerce üyesi arasından Erdem Genç’i ’Değişim Öncüsü’ (Change Maker) olarak ilan etti.

Şirketlere takım çalışması ve motivasyon eğitimleri veren ve aynı zamanda M3 Works’te sosyal sorumluluk çalışmaları da yapan Erdem Genç’in önemli projeleri bulunuyor. Büyük şirketlerle gerçekleştirdiği projelerde en sevilen atölyelerinden birisinin Tekerlekli Sandalye Fabrikası olduğu ifade edildi. Fabrikadan aldığı tekerlekli sandalye parçalarını şirket çalışanlarına birleştiren Erdem Genç’in bunları ihtiyaç sırasında bekleyen engellilere iletilmesi üzere Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladığı kaydedildi.

İhtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilen atölyelerden oyuncak fabrikalarına, sokaktaki insanlar için imal edilen barınaklardan okul çantalarına birçok sosyal sorumluluk atölyesini büyük şirketlerin çalışanlarıyla gerçekleştiren Erdem Genç, "Düşlerin sınırı yoktur" dedi.

Daha önce aynı örgütün Türkiye Ulusal Yapılanması tarafından Türkiye’nin En Başarılı Genci seçildiği aktarılan genç iş adamının Türkiye’de de çeşitli kurumlar tarafından ’yılın girişimcisi’ seçildiği hatırlatıldı.