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18 Haziran 2018 23:45

Ayakları büyük diye İngiltere’de ehliyet alamayan Türk mühendis öldü

İngiltere’de ayakları büyük olduğu için ehliyet alamayan ve günlerce gündemde kalan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, bayram tatili için geldiği İstanbul’da hayatını kaybetti.

Ayakları büyük diye İngiltere’de ehliyet alamayan Türk mühendis öldü

18 Haziran 2018 23:45


İngiltere’de yaşayan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, ailesi ile birlikte tatil için İstanbul Büyükçekmece’ye geldi. Akşam sahilde dolaştıktan sonra eve gelen Tuncel, bir süre sonra fenalaştı. Tuncel’in bu durumunu gören eşi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni için Tuncel’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere’de ayaklarının 50 numara olması nedeniyle ehliyet alamamış, bu nedenle de günlerce medyanın gündeminde kalmıştı.




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