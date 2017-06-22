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22 Haziran 2017 17:33

Ayla Aksu, yarı finalde

TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda milli raket Ayla Aksu yarı finale yükseldi.

Ayla Aksu, yarı finalde

22 Haziran 2017 17:33


İzmir’de devam eden 60 bin dolar toplam para ödüllü TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda Ayla Aksu fırtınası sürüyor. Son maçında 7 numaralı seribaşı Gürcü Sofia Shapatava’yı 7-6, 6-1’le deviren 20 yaşındaki milli raket, adını yarı finale yazdırmayı başardı.


Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti 68 dakika sonunda 7/3’lük tie-break ile kazanan Aksu, dünya sıralamasının 221. basamağındaki Shapatava’ya ikinci sette adeta göz açtırmadı. Bu sette rakibine tek oyun şansı tanıyan Ayla, 1 saat 31 dakika neticesinde adını son dörde kaydettiren taraf oldu.


60 bin dolar seviyesindeki bir ITF turnuvasında ilk defa yarı finale kalan Ayla, bir sonraki sınavını 8 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi önünde verecek. Teklerdeki diğer yarı finalde ise 1 numara Bulgar Viktoriya Tomova ile Rumen Mihaela Buzarnescu kozlarını paylaşacak.



Çiftlerde finalin adı belli oldu


TEB Kültürpark Cup çiftler kategorisinde Rumen Raluca Serban ile ortaklık kuran Melis Sezer, yarı finalde An-Sophie Mestach/Nina Stojanovic’e yenilerek elendi. 6-1, 6-2 ile galibiyete uzanan Mestach ve Stojanovic, şampiyonluk maçında Emma Laine/Kotomi Takahata ekibiyle karşılaşacak.




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