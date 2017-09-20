Ayvalıdere’de temizlik çalışmaları sürüyor

Çalışmalarda şuana kadar 7 bin metreküp teressubat (dibe çöken pislik) çıkarılırken, bu miktarın çalışmalar tamamlandığında 12 bin metreküpe ulaşması bekleniyor.

İSKİ, periyodik olarak her yıl gerçekleştirilen dere temizlik çalışmalarına Ayvalıdere’de devam ediyor. Yağışlı havalarda biriken ve dere akışkanlığını olumsuz etkileyerek etrafa kötü koku yayılmasına sebep olan teressubatlar (dibe çöken pislik) İSKİ görevlileri tarafından temizleniyor. Ayvalıdere’de Temmuz ayında başlayan ve hala devam eden temizlik çalışmalarının Aralık ayında sona ereceği öğrenildi. Çalışmalar, Esenler ilçesinden başlayan, sırasıyla Bayrampaşa, Güngören, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinden geçerek Marmara Denizi’ne dökülen 6 kilometre uzunluğundaki Ayvalıdere’nin 2 bin 100 metrelik kapalı kısmında devam ediyor.

Ayvalıdere’den 7 bin metreküp teressubat çıkarıldı

Derenin bin 500 metrelik kısmında yapılan çalışmalar neticesinde ortalama 1,5 metre derinliğe inilerek, derenin yağmursuyu taşıma kapasitesi arttırıldı. Çırpıcı-Davutpaşa istikametinde yürütülen 2 aylık çalışmalar sonucunda ise 7 bin metreküp teressubat (dibe çöken pislik) çıkarıldı. Çalışmalar tamamlandığında çıkarılacak teressubat miktarının yaklaşık 12 bin metreküpe ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, 2017 yılında İSKİ’nin Avrupa Yakası’nda 66, Asya Yakası’nda ise 26 derede toplam 123 bin 891 metre dere temizliği yaptığı ve bu çalışmalarda 461 bin 209 metreküp teressubat çıkarılarak nihai depolama alanlarına nakledildiği öğrenildi.