Açılış programında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocukların sesi burayı cennet bahçesine çevirdi” dedi.

Bağcılar’da 2018 yılı yaz Kur’an kurslarının eğitim-öğretime başlaması nedeniyle açılış programı düzenlendi. Programın gerçekleştiği Çiftlik Demircan Camii, Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek bayram yerine döndü. Camiyi dolduran çocuklar, “Camide çocuk sesi vatanımın neşesi”, “Camiye koşalım Kuranla buluşalım” ve “Gel bu yaz Kuranı gönlüne yaz” yazılı dövizler açtı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “İnşallah milli temeli güçlü, gelenek ve göreneklerine bağlı vatanını seven evlatlar olarak önümüzdeki yıllarda sizi her yerde görürüz. Başarılar diliyorum” dedi.

“Keşke hep çocuk sesleriyle camiler inlese”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Çocukların sesi burayı cennet bahçesine çevirdi. Keşke hep çocuk sesleriyle camiler inlese. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da “Güzel bir topluluk güzel bir tablo. Allah’tan yavrularımıza başarılar diliyorum” derken İlçe Müftüsü Musa Uzun da şunları söyledi: “17 Ağustos’a kadar iki bölüm halinde devam edecek olan yaz kurslarımız başladı. İlçemizdeki bütün camilerimizde Kur’an kurslarımızda 500’e yakın hocamız 22 bin çocuğumuza eğitim verecek. Bu yaz sezonumuzu hayırlısıyla geçirmeyi Rabbim bize nasip eylesin”

Konuşmalarının ardından Osmanlı’da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen “Bed-i besmele” töreni düzenlendi. Müftü arkasında sancak ve Kur’an-ı Kerim taşıyan çocuklarla beraber camide yaptığı yürüyüşün ardından ilk ders verildi. Bu törenler sayesinde çocuk, aile içinde olduğu gibi, cemiyette de yeni bir statü kazanırdı. Törenden sonra ilçe yöneticileri, çocuklara ders görecekleri kitapları dağıttı.