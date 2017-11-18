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18 Kasım 2017 20:09

Bağcılarda korkutan yangın

Bağcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılan binanın çatısı alev alev yandı.

Bağcılarda korkutan yangın

18 Kasım 2017 20:09

Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşen parçalar sokakta paniğe neden oldu.


Yangın, saat 18.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1648 Sokak üzerinde bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm yapılmak üzere boşaltılan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatının bir anda alev alması sokak içerisinde paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan düşen yanan parçalar sokakta paniğe neden oldu.


Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği söndürme çalışmalarını bir kişinin cep telefonuyla kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.




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