Bağcılar’ın başarılı 550 genci altınla ödüllendirildi

Programda bisiklet şovu izleyenler heyecanlı dakikalar yaşarken sporcuların güç gösterisi nefesleri kesti.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu dün gece 22’nci Geleneksel Gençlik Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gecede Bağcılar Belediyesi’nin kurucu başkanı ve AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık yaptığı konuşmada “Gençler yaşadığınız hayatın, gezdiğiniz yerlerin, edindiğiniz arkadaşların mutlaka kıymetini bilin. Geleceğinizi daha güzel yapmak için fırsatları değerlendirin ve çok çalışın” dedi.

“Her zaman önceliğimiz eğitim ve gençlerimiz”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Her zaman olduğu gibi yine Bağcılar’da önceliğimiz eğitim ve gençlerimiz. Bugün burada elde ettiği derecelerle hedefe ulaşan 550 gencimizi ödüllendiriyoruz. Bu noktada sınırımız yok. Yeter ki gençler başarsın. Her zaman olduğu gibi onları ödüllendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Konuşmalarda 15 Temmuz’a vurgu yapıldı”

Konuşmalarda 15 Temmuz vurgusu da yapıldı. Gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlık tebrik edilirken benzeri durumlar yaşanmaması için uyarılarda bulunuldu.

“Bisiklet şovu izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi”

Protokol konuşmalarının ardından 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında TEOG, LYS ve spor müsabakalarının da aralarında bulunduğu 32 branşta dereceye giren 550 genç 681 adet altınla ödüllendirildi. Programın ilerleyen anlarında Bilgi Evleri’nin minik öğrencileri halkoyunları gösterisi sundu. Salondaki davetlilerin bir kısmı müziğe ayak uydurup miniklere eşlik etti.

Şölenin son kısmında ise güç gösterisi ve bisiklet şov için sporcular yerini aldı. Bisikletleriyle dans edercesine tehlikeli şovlar yapan sporcular izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Güç gösterisinde sporcuların akıl almaz akrobatik hareketleri davetlilerin nefesini kesti.