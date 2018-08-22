Bağcılarlı sporcular ülkemize çifte bayram yaşattı

Milli atletlerimizden Hamide Kurt Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazanırken, diğer milli atlet Zeynep Acet de yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Almanya’nın Başkenti Berlin’de 20 Ağustos’ta başlayan ve 26 Ağustos’ta sona erecek Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda büyük heyecan yaşanıyor. Avrupa Şampiyonası’na Türkiye’den 15’i milli sporcu olmak üzere 21 kişilik kafile katılıyor. 15 milli sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’ndan Hamide Kurt Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta ve Hamza Doğan yer alıyor.

"İki altın bir gümüş madalya kazandılar”

Bugün düzenlenen yarışlarından ülkemize gurur yaşatan sonuçlar çıktı. Milli atlet Zübeyde Süpürgeci T54 kategorisi kadınlar 200 metrede 30,96’lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. T53 kategorisi 200 metre kadınlarda yarışan sporculardan Hamide Kurt Doğangün 31,59’luk derecesiyle birinci olup altın madalyayı kazanırken diğer sporcu Zeynep Acet de 35,78’lik derecesiyle yarışı ikinci tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İki ay önce Akdeniz Olimpiyatları’nda tarih yazan Süpürgeci, "Haftalardır yoğun bir şekilde bugün için hazırlanıyorduk. Yorulduk ama karşılığını aldık. Bu başarıyı yüreği bizimle çarpan ve yanımızda olan herkese hediye ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı sporcuları tebrik etti

Milli atletlerin başarısı Türkiye’de büyük coşkuya neden oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yurt dışında Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Bağcılarlı sporcuları tebrik etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Hepsi birbirinden değerli sporcularımız bugün elde ettikleri başarıyla bize çifte bayram yaşattı. Şampiyona boyunca mutlu haberlerin geleceğine inanıyorum. Bütün sporcularımıza önümüzdeki diğer yarışmalarda başarılar diliyorum” dedi.