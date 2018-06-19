Fatma Betül Sayan Kaya, Bayrampaşa Gençlik Merkezinde (Baygem) gençlerle bir araya gelerek gündeme dair soruları cevapladı. Burada konuşan Kaya, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Gençlerin geçmişte Türkiye’de yaşanılan sıkıntıları bilmediklerini aktaran Kaya, "Bu ülkede yıllarca başı açık başı kapalı diye ayrıştırdılar. Biz bu ülkenin evlatlarının başı kapalı başı açık diye ayrıştırmanın önüne geçtik. Biz bu ülkede bütün gençlerimizin başı kapalı başı açık fark etmez çünkü biz kardeşiz. Kardeş olarak yıllarca bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak kardeşçe ileriye hazırlanarak yürüyeceğiz” dedi

“Biz bu ülkenin gençliğine gençleri adına çok güzel hayallerimiz vizyonlarımız var.”

Kaya, AK Parti olarak hak ve özgürlüklerin önünü tamamen açtıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu ülkenin gençliğine gençleri adına çok güzel hayallerimiz vizyonlarımız var. Hiç kimsede olmayan onların değerleri bile bizim bu gençliğimiz adına koyduğumuz vizyonu yaklayamaz. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin gençleri bir şeyi gösterdi. Bu ülkenin gençleri çok doğru bir yolda özellikle vatan söz konusu olduğunda bayrak söz konusu olduğunda ölümü göze alabilecek kadar nasıl bir imana sahip olduğunu gösterdiniz” diye konuştu

“Kıraathane kelimesinin anlamını bilmeyenler gençleri tanımayan, gençliğine güvenmeyen, gençliği için proje öğretemeyenlerdir”

Bugün Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin 81 iline kıraathane açacağız diyor. Kıraathane kelimesinin anlamını bilmeyenler Sayın Cumhurbaşkanımıza işte kekle çayla milleti kandırıyorsunuz diyenler gençleri tanımayan, gençliğine güvenmeyen, gençliği için proje öğretemeyenlerdir. Biz istiyoruz ki gençlerimiz Dünya’yı tanısınlar, takip etsinler. Biz istiyoruz ki bu ülkenin gençleri teknolojiyi tüketen olmasın aynı zamanda teknolojiyi üreten bir gençlik istiyoruz. Teknolojiyi üreten gençler için teknoloji merkezleri kuracağız, bilim merkezleri kuracağız diyoruz ama bizim bütün bu projelerimizi farklı şekilde manübile etmeye çalışıyorlar. Olsun etsinler bizim milletimiz bizim gençlerimiz her zaman Cumhurbaşkanımızın sözüne inandı inanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı

“Türkiye’nin önünde hain emelleri olan en büyük dersi 24 Haziranda sizler vereceksiniz.”

Siz gençlerimizin asımın nesli olarak Türkiye’nin önünde hain emelleri olan en büyük dersi 24 Haziranda sizler vereceksiniz. Biz sizlere inanıyoruz ve ülkemiz üzerinde hain planları olanları gençlerimiz görüyor. Siz bu ülkenin kaderin de çok önemli olan 24 Haziran’da ben inanıyorum ki büyük bir başarıya imza atacaksınız. Size güvenimiz tam inancımız tam ama seçime çok az gün kala daha fazla genç kardeşlerimize ulaşmamız lazım. İnşallah 2023’e, 2071’e sizlerle birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu

“Bayrampaşa’da il Kıraathaneyi açtık”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ise” İlk Kıraathanemiziz açtık. Burası Sayın Cumhurbaşkanımızın anlattığı Kıraathanelere uygun şekilde yaptık. Gelişigüzel diye adlandırdık ama burası Kıraathane projesine uygun hale getirdik. İnşallah burada çayından kahvesine kütüphaneden her şeyine hazır durumda. Gençlerimiz hizmetine sunduk.Bugün itibariyle açmış olduk .birinci ağızdan Sayın cumhurbaşkanımıza sevgilerimizi saygılarımızı söylüyoruz.” şeklinde konuştu