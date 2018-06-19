Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 17:37

Bakan Kurtulmuş kadın kursiyerlere sertifika verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde katıldıkları kursları başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Bakan Kurtulmuş kadın kursiyerlere sertifika verdi

19 Haziran 2018 17:37

Bakan Kurtulmuş, Bağcılar’da kadınların son yıllarda önemli imkanlara kavuştuklarını ifade etti.


Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın elinden aldı.


Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar’da kadınların son yıllarda önemli imkanlara kavuştuklarını ifade etti. Kurtulmuş, kadınlara yönelik önemli imkanları hazırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti. Eğitimlere katılan tüm kursiyerlerin düzenlenen kurslara ruh kattıklarını da belirten Kurtulmuş, teşekkür etti. 24 Haziran seçimlerine de değinen Kurtulmuş, milletin 2 asırdır hak, özgürlük, siyaset, sanat olmak üzere hemen her alanda mücadele verdiğini ifade etti. Bu süreçte verilen mücadelede milletin yanında yer alan kadronun kazandığını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye’nin hemen her alanda önemli gelişme kaydettiğini ifade etti. Türkiye’nin artık kendi silahını üretmede devrim niteliğinde adımlar attığını ve insansız hava araçlarını üretebilecek seviyeye ulaştığını anlatan Kurtulmuş, "Türkiye artık yüzde 65 kendi silahını üretebiliyor" dedi. 68 yıllık çok partili dönemde önemli mücadeleler verildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Darbeler oldu. Partiler kapatıldı. Siyasi aktörlere siyasi yasaklar getirildi. 15 Temmuz’da önce iç savaş sonra da ülkeyi işgal planı yaptılar. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin cesareti ile Türkiye kazandı. Darbeciler kaybetti" dedi.



"Aile ortamında kurs veriyoruz"


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Mutlu Yuva ve Huzurlu Toplum" diyerek yola çıktıklarını ifade etti. Çağırıcı, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi ile kadınlara, Engelliler Sarayı ile engellilere, Gençlik Merkezi ile gençlere yönelik kurslar verdiklerini belirtti. Çağırıcı, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte meslek öğretme konusunda kurslar düzenlediklerini ifade etti. Çocukların okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için 16 Bilgi Evi’ni hizmete sunduklarını söyleyen Çağırıcı, 42 bin öğrenciye eğitim verdiklerini anlattı. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde açıldığı günden bu yana aile ortamında eğitim verdiklerini de vurgulayan Çağırıcı, sertifika almaya hak kazanan 500’ün üzerindeki kadın kursiyeri tebrik etti.


Programın ilerleyen anlarında Bakan Numan Kurtulmuş ve Başkan Çağırıcı, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde katıldıkları 124 kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler adına 20 kursiyere sertifikalarını verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç