Bakan Özhaseki’den Beykoz’a müjde

Bakan Özhaseki, “Meclis açılır açılmaz yapı kayıt belgesinin devamı olarak Beykoz görüşülecek” diyerek, tapudan, iskana, ön görünümden kentsel dönüşüme birçok konuda müjdeler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beykoz’da vatandaşlarla buluştu. Beykoz Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen mitinge AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kamu birim müdürleri, belediye personeli veilçe sakinleri iştirak etti.

Beykozluların yoğun katılım gösterdiği buluşmada depremden, kentsel dönüşümden yapı kayıt belgesine kadar pek çok konuya değinen Bakan Özhaseki, ilçenin imar durumuyla ilgili bilgiler ve müjdeler verdi.

“Deprem gerçeğine uygun hareket etmeliyiz”

Konuşmasının başında teröre ve ülkenin deprem gerçeğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Anadolu Coğrafyası’nda 2 dezavantajımız var. Yerin altındaki bir takım hareketlilik, yerin üstünde de fitne odakları. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, Tikko aklınıza gelebilecek envai çeşit örgüt yer üstünde cirit atıyor. Yerin üstündeki fitnelere hayatı zehir ederiz evvel Allah. Yerin altındaki hareketlilikle ise savaşılmaz. Ona uygun hareket etmemiz lazım. Bu ülke deprem ülkesi. Türkiye’nin yüzde 66’sı 1. ve 2. derecede deprem bölgesindebulunuyor. Nüfusun yüzde 70’i bu deprem bölgelerinde yaşıyor. Buna uygun hareket edelim. Deprem öldürmez bina öldürür. Binaları rastgele yapıyoruz. Artık bundan vazgeçeceğimiz bir dönem geldi” şeklinde konuştu.

“Devletle vatandaşın ihtilafı bitecek”

‘İmar barışı’yla verilecek yapı kayıt belgesinin devletle vatandaşın arasındaki ihtilafı çözeceğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bakanlık olarak devletle vatandaşın ihtilafını çözelim elimizde ne kadar yapı stoğu var bilelim istedik. Bu tespiti yaptıktan sonra mahalle mahalle, ilçe ilçe kentsel dönüşümün temel esprilerini ortaya koyalım ve destekle depreme dayanıksız evlerimizi yenileyim diye karar aldık. Türkiye’de 26,5 milyon civarında bağımsız birim var. Tam iskâna, imara uygun olanı yüzde 25. Gerisi kanuna aykırılık oluşturuyor. Kanun hem para cezası vereceksin hem de yıkacaksın diyor. 85 milyon vatandaşın nerdeyse 60-65 milyonu ya belediyelerle ya da devletle kavgalı. Bu ihtilafları çözmek için milletin işini çözmek için yapı kayıt belgesini getirdik. Yeri ormanda olsun, hazinede olsun parasını ödeyen herkese tapusunu vereceğiz. Tapusu olan ruhsatsız yapılar da bunda istifade edecek. Yapı kayıt belgesi ruhsat ve iskân yerine geçiyor. Kat mülkiyetine geçmek komşuların rızasıyla olacak. Herkesin derdine derman olacak bir kanun çıkmış durumda. İhtilaflar ve sıkıntılar bitiyor” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, İmar Barışı ile toplanacak olan 30-40 milyarlık gelirin kentsel dönüşüm için kullanılacağını ve belediyelere yerli malzeme kullanmak şartıyla “0” faizle kredi verileceğini de müjdeledi.

Ön görünüm müjdesi

Vatandaşlara Beykoz Belediyesinde öngörünüm dahil krokilerin çalışıldığını müjdeleyen Bakan Özhaseki, “Sarıyer’den sonra Beykoz’da ön görünümde cadde üzerinde ticarete konu olan milyon dolara alınan satılan yerler hariç, arkalarda yaşamını sürdüren vatandaşların hepsi Beykoz’da imar barışından yararlanacak. Meclis açılır açılmaz yapı kayıt belgesinin devamı olarak Beykoz meclise gelecek. Öngörünüm, sit ve ormanda kalan vatandaşların hepsi bu kanundan yararlanacak” diye konuştu.

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "60-70’li yıllardan bu yana PKK tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Biz kararlı davrandık, o katiller sürüsünü temizledik. Afrin’de öyle bir harekat yaptık ki bütün dünya parmak ısırttık. Onun için ABD ’Münbiç’te anlaşmaya girelim, girmenize gerek yok’ diyorlar. Artık bomba atamayacaklar, sızma yapıp suikastler düzenlemeyecekler” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki ve ekibi konuşmasının ardından vatandaşların imarla ilgili sorularını özel olarak yanıtladı.