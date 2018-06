Sahur programında konuşan Bakan Soylu, “Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da düzenlenen sahur programında Kastamonulularla buluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, milletvekili adayları eşlik etti. Sahur programına gelen Bakan Soylu, salonda bulunanlarla bir müddet sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ Bize her şeyi söyleyebilirler, bize kızabilirler, bize her türlü iftirayı atabilirler, yaptığımız bütün eserlerimizi yapmadık diyebilirler ama Kastamonulular siz vicdanlı insanlarsınız. Sizlere söylemek istiyorum; her şeyi ayna gibi görüyorsunuz. Açıkça söylemek istiyorum. Ne söylerlerse söylesinler, ama bir şeyi ne siz bize söyletirsiniz ne de biz bize söyletiriz. Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik, hainlere teslim etmedik, hainlere teslim etmedik Bugün her şeye rağmen ayaktayız. Ayakta kalmamızı 50 gramlık oy pusulasına borçluyuz. Çünkü her seçimde Tayyip Erdoğan’ın samimiyetine, bizlerin samimiyetine inanan bu millet hiçbir şekilde bizden vazgeçmedi” dedi.

“Yılbaşından bu güne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısı tutuklandı”

Uyuşturucu ile mücadeleye de değinen Bakan Soylu, “İçim acıdı ve polis arkadaşlarıma, güvenlik arkadaşlarıma, ‘okulun çevresinde eğer uyuşturucu satışı görüyorsanız bunun gereğini yerine getirin’ dedik. Ve arkadaşlarımız gereğini yerine getirdiler. Türkiye tarihinde yok böyle bir şey. Yılbaşından bu güne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Bu bitti anlamına gelmez, bu mücadele devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da, “Bizleri onurlandırdınız. Biz tekrar inşallah bundan sonraki iftar programlarımızı Kastamonu’dan İstanbul’a- İstanbul’dan Kastamonu’ya devam ettirmiş olalım “ sözlerini kullandı.