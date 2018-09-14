Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: ''Çelik endüstrisine büyük talep var''

Demir-çelik sektörüne hizmet ve ürün veren kurum ve kuruluşların sektörle bir araya getirildiği METAL EXPO İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Yarına kadar sürecek olan fuarda etkin B2B görüşmeleriyle sürdürülebilir, karlı iş birliktelikler oluşturulması hedefleniyor. Fuar, Demir-çelik endüstrisi ve makine imalat sanayinin, dünya pazarlarına entegrasyonuna ivme kazandırmak; imalat kapasitesini maksimize edecek yol haritaları belirlemek ve böylelikle istihdam talebine yanıt verecek politikaları desteklemek gibi önemli amaçlara hizmet edecek önemli bir platform özelliği taşıyor. Fuar ulusal ve uluslararası boyutta 170 firmayı ağırlıyor. Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ''Çelik endüstrisine büyü talep var, masamızda çelik ile ilgili çok ciddi yarım projeleri var'' dedi.

METAL EXPO Eurasia İstanbul Yürütme Kurulu Başkanı Barış Göktürk ve Demir Çelik Store Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Köse fuar ve sektör hakkında değerlendirmeler yaptı.

''Şu anda çelik endüstrisine büyük talep var''

Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ''Şu anda çelik endüstrisine büyük talep var. Çok büyük dövme tesisleri talepleri var. Çok büyük çelik tesisi kurma talepleri var. Sadece inşaat çeliği ve inşaat demiri için değil, nitelikli çelikler, kalıp çelikleri ve paslanmaz çelikler konusunda masamızda çok ciddi yatırım projeleri var. İnşallah bu projeleri el birliği ile devreye sokarız, Türkiye gerçekten çelik üretim merkezi haline gelir ve dövme teknolojisinde ileri bir ülke haline gelir. Buna imkan var, çok yatırım yapılıyor. Belki Türkiye, Avrupa'nın bu yöndeki merkezi. Onların terk ettikleri bazı sektörleri biz, Türkiye'de kazanma fırsatı buluruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak başımızdaki konular; bunlara nasıl nitelikli bölgeler, limanlara yakın bölgeler üretiriz ve nasıl ulaşımlarını sağlarız? Hurdadan veya hurdadan olmayan, gerçekten direkt madenden çalışan tesisleri nasıl yaparız? Paslanmaz teknolojisinde, gerçekten Türkiye'de çıkan paslanmaz çıktısı, Türkiye'nin ihtiyacı olan paslanmaz sac ihtiyacını, kalıpçılar için kalıpçı malzemeleri ihtiyacını Türkiye'de nasıl karşılarız? Türkiye, bu fuarla demir-çelik endüstrisini bir noktada temsil edebilecek bir alt yapıya kavuşmuş olacak'' dedi.

Türkiye'de demir-çelik sektörünün bir fuara hep ihtiyacı olduğunu dile getiren METAL EXPO Eurasia İstanbul Yürütme Kurulu Başkanı Barış Göktürk, ''Uzun yıllardır bir fuar olsun istiyorduk. Bir türlü bir fuara kavuşamamıştık. Türkiye'nin en önemli sektörü bence demir-çelik. Rakamlarla ihracatta 3'üncü. Üretim ve istihdamda birinci. Bu fuarda 110 katılımcı, 15 bin ziyaretçi var. Katılımcıların yüzde 15'i Avrupa, Çin ve başka yabancılardan oluşuyor. Geri kalanlar yerli imalatçılar, tüccarlar ve yerli servis merkezleri'' şeklinde konuştu.

''Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa gibi ülkelere ihracat sürekli devam ediyor''

Demir-çelik sektörünün 2017 yılında çok iyi geçtiğini hatırlatan Göktürk, ''Türkiye'de istidamın ve üretimin en önemli lokomotiflerinden olan demir-çelik; inşaat, makine, kalıp, otomotiv ve savunma sanayine hizmet ediyor. 2018 yılında ABD'de alınmış olan kararlar nedeniyle sektörün bazı üreticilerinde kısa vadeli birkaç sorun oldu ama sektörümüz çok kapasiteli, eğitimli, uzun yıllara ve köklü şirketlere dayanan bir sektör. Bunun üstesinden kısa sürede geldik. Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa gibi ülkelere ihracat sürekli devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Sanayi 4.0'ın demir-çelik sektörünü etkisine değinen Göktürk, ''Sanayi 4.0 klişeleşti, sürekli konuşuyoruz. Sanayi 4.0'ın kısa çok kısa sürede demir ve çeliğe etkisi olmaz ama uzun vadede olacak. Bu, otomasyonun hızlanmasıyla, özellikle bilgisayar teknolojisinin ve bilişim teknolojisinin demir-çelik üretim teknolojisin içine girmesiyle olacak. Sanayi 4.0'ı, demir-çelik sektörü birkaç yıl sonra daha akıllı makinelerle daha nitelikli çelikler daha az fire vererek daha kısa sürede üreterek elde edecek. Demir-çelik, Türkiye'nin en önemli milli mücadele verdiği sektörüdür. Milli sanayinin gelişmesi, yerli ürünlerin artması için demir-çeliğin kalınması lazım'' açıklamasında bulundu.

''Dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçısı konumunda bulunuyoruz''

Demir Çelik Store Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Köse ise şöyle konuştu: ''Türkiye, dünya ham çelik üretiminde 8'inci sırada yer alan bir ülke. Dünyanın en büyük inşaat demiri ihracatçısı konumunda bulunuyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olan ülkeyiz. Yılda yaklaşık 36 milyon ton civarında ham çelik üretimi olan ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye çelik sektörü denildiğinde dünyada göz önünde olan bir ülke. Bu alanda rekabet gücümüz oldukça yüksekti. Geçtiğimiz günlerde ABD ilk olarak Türk çelik ürünlerine yüzde 25 ithalat vergisi uyguladı. Ürünlerimiz ABD'de biraz pahalı kalmaya başladı. Fakat ABD'de üretim maliyetleri oldukça yüksek olduğu için Türkiye'ye uygulayan yüzde 25 ithalat vergisine rağmen tekrardan ABD'ye çelik ihraç etmeye başladı, ta ki geçen aya kadar. Geçen ay ABD Başkanı Trump, yüzde 25'lik bir ek vergi daha uyguladığını açıkladı. Türk çelik ürünlerine şunda yüzde 50'lik bir ithalat vergisi uygulanıyor. Bu bizim için önemli bir sıkıntı. Çünkü Türkiye, çelik ihracatının yüzde 47'sini AB ve ABD'ye yapıyordu. AB ülkelerini bazıları da bize ithalat vergisi uygulamaya başladılar. Bu durum çelik sektöründe oldukça olumsuz bir ortam oluşturdu. Özellikle otomotiv sanayinde, makine sanayinde ve bir çok alanda kullanılan yassı çelik ürünleri ve üreticileri olumsuz etkilendi. Bu konferansı düzenlemekle amacımız; çelik ihracatı için acaba Türkiye'ye alternatif pazarlar geliştirebilir miyiz? ABD'de dışında farklı ülkelere bir şey yapabilir miyiz? Ama ABD büyük pazar onun alternatifi bulmak gerçekten zor. Çelik üreticilerine bir nebze katkı sağlamak adına yeni pazar arayışlarını çelik dış ticaretleri ve çelik ihracatçıları birliği eş zamanlı yürütüyorlar. Demir- çelik sektörü olarak bu dönemi atlatacağımızı düşünüyoruz''.

Ayrıca fuar kapsamında konferanslar düzenleniyor. Endüstri 4.0 -Sanayide Dijital Dönüşüm isimli konferansta ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı, İstanbul Gedik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dilek Kurt, Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur ve Festo Türkiye Satış Müdürü Tolga Kutlu sektörü ile ilgili bilgiler verirken, Çelik Üretimi-Üretim Teknolojileri ve Çelik İhracatındaki Güncel Durum isimli konferansta Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekici, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çakmur, Mehmet Emre Eyüboğlu, Oğuzhan Üçok, ÇELFED Başkan Yardımcısı Tuncay Sergen, Primetals Technologies Satış Pazarlama Müdürü Tufan Songüler ve Danieli Italy Kıdemli Teknik Müdürü Vucinic Bojan konuşmalar yaptı.