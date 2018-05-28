Başakşehir’de bavul içerisinde erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Olay, saat 00:00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar sokak üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde bavul gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede bavul içerisinde parçalanmış halde ceset olduğunu gördü. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun araştırıldığı, bavulun ise boş araziye kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.