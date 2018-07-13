Başakşehir’de sokak hayvanlarına 1 kap su 1 kap mama

Müdürlük bünyesinde veterinerlik hizmetlerinde görevli 3 araç 6 personel ile günlük 300 civarında tek kullanımlık su kapları ile su dağıtımı yapılıyor.

İlçe genelinde oluşturulan dört ekiple birlikte rutin mama dağıtımları devam ederken hava şartlarının zorladığı dönemlerde ekip sayısı arttırılarak çalışmalar yoğunlaştırılıyor. Müdürlük bünyesinde veterinerlik hizmetlerinde görevli 3 araç 6 personel ile günlük 300 civarında tek kullanımlık su kapları ile su dağıtımı yapılıyor.

12 beslenme noktasına düzenli bakım yapılıyor

Hem bölgeye hem de ilçede bulunan 12 besleme noktasına kuru mama ve su bırakılıyor. 11 adet kent zararlılarıyla mücadele aracı (ilaçlama aracı) da 20 personeliyle birlikte bu çalışmaya destek veriyor. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri, hayvan popülasyonu gördükleri noktalara anlık olarak da su ve mama bırakıyor.