Başarılı öğrencilere karne hediyesi

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir süre kala öğrencilere karne hediyesi niteliğinde sevindirici bir haber geldi. Türkiye’de 20 yıldır eğlence sektöründe hizmet veren Playland A.Ş.’nin Genel Müdürü Hayri Köksal, Türkiye deki 67 bin okuldan 670 bin öğrenciyi mağazalarında bedelsiz misafir edeceklerini duyurdu.

Köksal’ın açıklamalarına göre,sene itibariyle MEB’in izniyle ‘Playland sorumluluğunu biliyor’ sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında her okuldan, okul müdürlerinin takdirini kazanmış 10 öğrenci davet edilecek. Kayıtlar 30 Haziran 2018 tarihine kadar Playland.com.tr adresinden okul müdürleri tarafından yapıldıktan sonra her öğrenciye elektronik biletleri gönderilecek. Biletler 2019 senesi sonuna kadar geçerli olacak, öğrenciler diledikleri Playland şubesinde gönüllerince eğlenebilecekler.