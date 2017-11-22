Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelerek Astana sürecindeki son durumu değerlendireceklerini aktaran Başbakan Yıldırım, “Buradan bir adım sonrasına, Cenevre sürecine geçiş için gerekli kararları alacaklardır" dedi.

Küresel terörün en büyük tehdit haline geldiğini aktaran Başbakan Yıldırım, “İkinci büyük tehdit de göçtür. Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar dolayısıyla bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmıştır. Dünyada kaç tane ülke vardır, nüfusu 55 milyon olan? Belki 20 tane ülke vardır. Dolasıyla bu sorunu görmezden gelmek, umursamaz davranmak ve gücü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklardır. Terörle mücadeleyi yaparken bir yandan da bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesini, BM’nin bu konuda daha etkin bir rol almasını beklemekteyiz. İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir" dedi.