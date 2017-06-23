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23 Haziran 2017 17:07

Başkan Akgün, minik Enzel’e çifte bayram yaşattı

Çok sevdiği yavru muhabbet kuşu kaçınca üzüntüye boğulan 5 yaşındaki Enzel Hira’nın üzüntüsüne duyarsız kalmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün, minik Enzel’e çifte bayram yaşattı

23 Haziran 2017 17:07

Hasan Akgün, küçük kıza yeni bir muhabbet kuşu hediye etti.


Büyükçekmece ilçesi Şelale Park civarından geçerken, kafesten kaçan ve parktaki bir ağaca konan kuşu için üzüntüye boğulan minik Enzel Hira’yı gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kuşun yakalanması için korumasına talimat verdi.



Yeni kuşuna Boncuk adını verdi


Ağaca çıkan koruma uzun uğraşlara rağmen muhabbet kuşunu yakalamayınca 5 yaşındaki Enzel’in üzüntüsü daha da arttı. Başkan Akgün, Enzel’in daha fazla üzülmemesi için yeni bir muhabbet kuşu alınması talimatı verdi. Yakındaki bir petshoptan kendisi için alınan muhabbet kuşunun sevinciyle koşarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanına gelen Enzel, başkanı öperek teşekkür etti. Yeni muhabbet kuşuna Boncuk adını veren minik kız kuşuna konuşmayı da öğreteceğini söyledi.



“Benim içinde en güzel bayram”


Minik Enzel’in kuşunun kaçmasından dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Başkan Akgün, “Önümüzde çok önemli bir bayram var. Birkaç gün sonra Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Küçük bir kızın bayram sevincinin yarım kalmasına izin veremezdim. Onun yeni kuşuna kavuşunca yaşadığı mutluluk benim içinde en büyük güzel oldu” diye konuştu.



Başkan Akgün’e teşekkür


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür eden Enzel Hira’nın annesi, “Allah başkanımızdan razı olsun. Kuşumuz gitmişti ama onun yerine başkanımız kızımıza güzel bir kuş hediye etti. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu muhabbet kuşunu konuşturacağız” dedi.




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