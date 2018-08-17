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17 Ağustos 2018 14:01

Başkan Akgün’den Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı’nın gelecekteki huzur dolu güzel günlerin habercisi olması temennisinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün’den Kurban Bayramı mesajı

17 Ağustos 2018 14:01

Hasan Akgün, "Bayramlar birliğimizi daha da pekiştirmek anlamında önemli bir vesiledir. Yüce Türk Milleti’nin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.


Kurban Bayramı’na yönelik bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına önemli ve anlamlı bir fırsattır. Bu nedenle Kurban Bayramı’nın Yüce Türk Milleti’ne ve İslam Alemi’ne barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Bayramlarımızı bundan sonraki zamanlarda daha güzel ve daha huzurlu günlerde kutlamak en büyük arzumuzdur. Bu bayram aynı zamanda da kırgınlıkların son bulmasına vesile olsun. Ortadoğu’da ve ülkemizin doğusunda akan kanların bir an önce son bulmasını da Yüce Allah’tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Yüce Türk Milleti’nin, Büyükçekmece Ailemin Kurban Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Sağlık, esenlik, mutluluk içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı diliyorum."




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