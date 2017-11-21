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21 Kasım 2017 14:41

Başkan Akgün’den Naim Süleymanoğlu’nun ailesine taziye ziyareti

Hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün’den Naim Süleymanoğlu’nun ailesine taziye ziyareti

21 Kasım 2017 14:41

Hasan Akgün, “Dünya onun gibi bir halterciyi bir daha göremeyecek” dedi.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yaşamını yitiren, eski olimpiyat ve dünya şampiyonu, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun kızları Esin ve Sezin, annesi Hatice, kardeşleri Muharrem ve Rahim Süleymanoğlu’na Büyükçekmece Güzelce Mahallesi’ndeki evinde taziye ziyaretinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Ülkemize yüzlerce başarı yaşattı. Gururla dolu bir ömür yaşadı. Bu yüce milleti defalarca sevince boğan sevgili Naim Süleymanoğlu’nun annesini ve ailesini meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Süleymanoğlu ailesinin bu acı gününde yanında olmak vazifemizdir” dedi.


Başkan Dr. Hasan Akgün, şunları söyledi: “Tarihimize damgasını vuran, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şampiyonlarından biri olan Naim Süleymanoğlu, 80’li ve 90’lı yıllarda yüzümüzü güldüren, bayrağımızı dalgalandıran bir büyük sporcuydu. Çok sevdik, çok gurur duyduk. Kendi ağırlığının 3 katını kaldıran bu dev adamı asla unutmayacağız. Dünya onun gibi bir halterciyi bir daha göremeyecek. Tekrar burada, tüm yakınlarına, ailesine, Allah’tan sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. “




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