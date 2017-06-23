Başkan Altınok Öz, belediye personeli ile iftarda bir araya geldi

Dr. Altınok Öz, belediye çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Altınok Öz, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne katılacağını söyledi.

Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır Alanı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kartal Belediyesi çalışanları ve aileleri katıldı. Eski müezzin Vedat Özbaş tarafından okunan iftar duasının ardından iftarını belediye personeli ile açan Dr. Altınok Öz, bayramda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünde yer alacağını söyledi.

Dr. Altınok Öz, yemeğin ardından yaptığı konuşmasında belediye çalışanlarının işlerini iyi yaptığına vurgu yaparak, “Sevgili arkadaşlar, yaptığınız ibadetler Allah kabul buyursun. Ben bayramda aranızda olamayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünde olacağım. Ama şunu biliyorum ki artık Kartal Belediyesi kale gibi sağlam. Gözüm arkada kalmıyor. Herkes görevini layığı ile çok güzel yapıyor. Gözümü arkada bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerektiğinde fazla mesai yapıp halka yardımcı oluyorsunuz. Sizlerin bu çalışkanlığı benim alanda serbest çalışmamı sağlıyor” dedi.

“Kartal Belediyesi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni en güzel algılayıp uygulayan kurumdur”

Konuşmasını demokrasi ve laiklik vurgusuyla sürdüren Dr. Altınok Öz, “Liseli öğrencilerin mezuniyet törenine katıldım. Lise diploması aldılar. 48 yıl önce ben de bir lise diploması almıştım. Aradan geçen zaman içerisinde gönül isterdi ki biraz daha fazla demokrasi, biraz daha fazla özgürlük, biraz daha fazla laiklik olsun... Keşke Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni anlayan Atatürkçü nesiller yetiştirmiş olsaydık belki bunlara ihtiyacımız olmazdı. Şunu da belirtmek isterim ki Atatürk’ün Gençliğe hitabesini en güzel algılayıp uygulayan kurum Kartal Belediyesi’dir. Ben de bunu en iyi şekilde icra eden insanlarla birlikte orucumu açmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum, sizlerle iftihar ediyorum, şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Yaptığınız ibadetlerin Allah katında kabulünü niyaz ediyorum" dedi.

Yemeğin ardından emekliliğe ayrılacak olan Kartal Belediyesi çalışanı Mustafa Akbaş, Dr. Altınok Öz’den helallik isteyerek, ”Sizlerle birlikte çalışmak çok güzeldi, her şey için teşekkür ederim” dedi.