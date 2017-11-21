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21 Kasım 2017 15:04

Başkan Dr. Akgün’den evsiz vatandaşa yardım eli

Büyükçekmece’de yıllardır bisiklet tamirciliği yapan evsiz bir vatandaşın yardımına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Akgün’den evsiz vatandaşa yardım eli

21 Kasım 2017 15:04

Hasan Akgün koştu. Maddi durumu nedeniyle evsiz olan vatandaşa ev inşa edildi ve mobilya yardımı yapıldı.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evsiz vatandaşın ihtiyacına ilgisiz kalmadı. Dr. Akgün’ün talimatı doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi Kemerdere Caddesi’ne prefabrik ev inşa etti. Mutfak, salon, yatak odası ve tuvalet banyosu bulunan evin su ve elektrik tesisatı yapıldı, yeni mutfak dolapları takıldı.



Büyükçekmece Belediyesi’nin desteği sürecek


Yeni evine kavuşan vatandaşın evinin eksiklerini de gideren ekipler, mobilya, televizyon, çekyat, halı gibi ihtiyaç da karşıladı. Çalışmalar sonrasında yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşayan vatandaş, artık güven ve huzur içinde yaşamını sürdürebileceğini dile getirerek, Dr. Hasan Akgün ve ekibine yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.



“Herkesin, evi, işi, aşı olmalı”


Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Dr. Hasan Akgün, yardımda bulunduğu vatandaşın durumunu sürekli olarak takip edeceğini belirterek, şunları söyledi: ‘’Yıllardır Büyükçekmece’de yaşayan, bisiklet tamirciliği yapan, emeğiyle geçinen vatandaşımızın ev ihtiyacını duyunca ekibimle birlikte yeni bir ev için kolları sıvadık. Havalar iyice soğumadan vatandaşımızı kendi sıcak yuvasına yerleştirdik. ‘Hizmetin temeli sevgidir’ anlayışıyla işimizi sevgiyle yapıyoruz. Bizim anlayışımıza göre, herkesin evi, aşı ve işi olmalı. Çevremize böyle bakalım. Bu anlayışla yaşayalım. Yaptığımız çok yönlü hizmetlerle Büyükçekmece’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vatandaşlarımıza hissettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahiplerine desteğimizi sürdürüp, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.’’




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