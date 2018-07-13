Başkan Mevlüt Uysal: ”Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 18’inci Akdeniz Oyunları Şampiyonası’nda başarı göstererek dereceye giren İBB sporcuların ödüllendirdi. Sporcuları tebrik eden Uysal,” Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 18’inci Akdeniz Oyunları Şampiyonası’nda başarı göstererek dereceye giren İBB sporcularını düzenlenen programda ödüllendirdi. Sporcuları belediye binasında ağırlayan Başkan Uysal, başarı gösteren sporculara altın hediye ederek, çiçek takdim etti.

Sporcuların gösterdiği başarıların ülke adına önemli başarılar olduğunu ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, sporcuları tebrik ederek, ”Dört organizasyonda toplamda 10 altın, 3 gümüş, 6 bronz, olmak üzere 19 madalya kazandılar, tebrik ediyoruz. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. Hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları asıl o zaman milletimizi, ülkemizi gururlandıracaksınız “ dedi.