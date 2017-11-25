Programa katılan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, göç olaylarının eğitimdeki olumsuz etkilerine değinerek, "Okul ve öğrenci sayısı göçün olduğu yerde çoğalıyor" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademisyenleri onuruna düzenlenen programa Esenyurt ilçesi Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt ve Müyevelli Heyet Üyeleri, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Sudi Apak katıldı. Programda Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan pasta kesilirken Başkan Kadıoğlu’nun samimi yaklaşımı ile bir hayli keyifli anlar yaşandı.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Kadığolu, öğretmenliğin anlam ve önemini şu sözlerle belirtti: "Allah gönlünüze ferahlık versin çünkü eğitim çok zor bir iş. Kimse kendi çocuğunun kahrını çekmezken sizler yüzlerce çocukla uğraşıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum."

"Her sene dört beş okul açıyoruz"

Artan nüfusla birlikte okul ihtiyaçlarının da arttığını belirten ve bu ihtiyacı karşılamak amacıyla eğitim alanında yapılan ve yapılmakta olan projelerinden bahseden Necmi Kadıoğlu, "Türkiye’de çok fazla göç oluyor. Bir yerleşim yerindeki nüfus azalınca o bölgedeki okul da boşalıyor. Bu da öğrenci sayının azalmasına neden oluyor. Okul ve öğrenci sayısı göçün olduğu yerde çoğalıyor. Bizim bulunduğumuz Esenyurt da bu yerlerden biridir. 2013’de 550 bin olan nüfus bugün 850 bine vardı. Üniversite öğrencisi hariç 160 bin öğrencimiz var. Esenyurt dışında okuyanlarla birlikte 250 bin öğrenci oluyor. Bu sene 50 bin göç daha aldık. Bunların neredeyse 25 bini öğrenci. Bununla birlikte okul ihtiyacı da artıyor. Şuan itibariyle biz bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki ve ondan sonraki hafta dört okul birden açacağız. Her sene dört beş okul açıyoruz. Şuanda Mili Eğitim yatırımı olarak beş okul inşaat halinde devam ediyor. Esenyut’ta toplamda yüz civarında okula ulaşmış durumdayız. Bunların 60 tanesini belediye olarak biz yaptırdık. Esenyurt olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç nüfus sıralamasında İstanbul’da ilk sıradayız. Türkiye’de ise dördüncü sıraya yaklaşıyoruz. Biz bu genç nüfus için eğitim yatırımlarımızın önümüzdeki yıllarını ona göre planlamış durumdayız. 20 civarında okul yerlerimize okul yaptırmak için müteahhitlerle sözleşmeler yaptık. Önümüzdeki hafta altmış derslikli bir okul açacağız. Kısa süre önce milli eğitim okullarından birini açtık. Okulların diğer beş tanesi ise yapılıyor. Ardından 20 okul daha müteahhitlerde. Kültür merkezlerinde çocuklara takviye dersler veriliyor. Üniversiteye hazırlık için birimler oluşturuldu. Kütüphanelerde ders çalışmak için yerler yaptık. Burslar veriyoruz. Hayırseverlerden aldığımız bursları öğrencilere aktarıyoruz. Üniversiteye giden 600 öğrenciyi okutuyoruz. İhtiyaç sahibi öğrenciler iyi bir üniversite eğitimi görebilsinler diye hayırseverlerle aralarında köprü görevi görüyoruz. Ayrıca okullarda defter çanta, okul kıyafeti yardımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kaymakamlık ve belediye olarak biz, yetim çocukları hiç mağdur etmiyoruz. Onların eğitimlerinin tamamını biz üstleniyoruz. Okulların tüm eksilerini biz karşılıyoruz. Her yıl neredeyse iki okul parası kadar tadilat ve tamir masrafı ödüyoruz. Belediye olarak biz olmazsak bu iş yürüyemez" dedi.

"Milli değerlerine bağlı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz"

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Sudi Apak ise, "24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tüm Türk öğretmenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına kutlu olsun. Yaptığımız işleri Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e daha layık hale getirmek için çalışıyoruz" diyerek "Esenyurt Üniversitesi olarak eğitim öğretim hayatına çok genç bir üniversite olarak devam ediyoruz. Eğitimde iyi ve kaliteli olarak devam ederken öğrencilerimize ve hocalarımıza şu soruyu soruyoruz. Biz yaptığımız eğitimle dünyanın neresindeyiz? Biz içe kapanık bir eğitimi benimsemiyoruz. Bizler dünyada karşılaştırmalı olarak; dünyayı araştıran, aldığı eğitimle çağdaş, uygulanabilir, dünyanın teknolojilerini takip edebilen, sanatı ve sosyal durumu bilen, dünyanın gerçeklerinin yanında milli değerlerine de bağlı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Esenyurt Üniversitesi olarak baktığımızda yapmamız gereken çok işimiz var. Bunları, öğrencilerimizle ve hocalarımızla paylaşarak yolumuza en çağdaş şekilde devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.