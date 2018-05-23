Başkan Poyraz’dan Çekmeköylülere engelli okulu müjdesi

İftara katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçede 2019 yılında hizmete girecek bir engelli okulun yapılacağının müjdesini verdi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında engelli vatandaşlar ve aileleri Çekmeköy Belediyesi Engelliler Merkezi’nin düzenlediği iftarda bir araya geldi. Çekmeköy Nikah Sarayı Sosyal Tesisindeki iftara Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, engelliler ve ailelerinden oluşan yaklaşık bin vatandaş katıldı. Başkan Poyraz, iftar öncesinde engelli vatandaşlarla yakında ilgilenirken, aileleriyle sohbet etti. Ardından programda Kur’an-ı Kerim okundu. Ezanın okunmasıyla ise vatandaşlar hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Tanımadığı insanlarla aynı sofralarda iftar yapan vatandaşlar paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. İftarda konuşan Başkan Poyraz, Çekmeköy’e yeni bir engelli okulunun yapılacağı müjdesini verdi.

“Çekmeköy’e yakışır bir engeliler okulumuz olacak inşallah”

İnsanların oruçlarını birlik ve beraberlik içinde paylaşmanın tadına vararak açtıklarını ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy’de kısmen bir hayır sahibimizin yardımıyla beraber Çekmeköy Belediyesi olarak bir engelli okulu yapıyoruz. Şu anda ihale aşamasına geldik. En kısa zamanda ihalesini yapıp inşallah temelini atacağız. İnşallah 2019 yılının ortasında Çekmeköy’de Çekmeköy’e yakışır bir engeliler okulumuz olacak inşallah” dedi.

“Çok memnunuz, mutluyuz”

İftara ailesiyle birlikte geldiğini ve iftar yemeğine memnuniyetle katıldıklarını belirten Güler Yaşar ise, “Allah önce sağlık versin, çocuklarımızla çok güzel ilgileniliyor. Çok memnunuz, mutluyuz, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Çok mutlu oldum bir yere de çıkarmıyordum zaten”

Ailesiyle birlikte dışarıda olmasının kendileri için bir farklılık olduğunu, etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini söyleyen yürüme engelli bir vatandaş da, “Çok mutlu oldum o kadar mutlu oldum ki bir yere de çıkarmıyordum zaten, durumumuz müsait değil. Ben her zaman haftada iki gün orucumu tutuyorum onun için bana dokunmuyor. Belediyemizin sayesinde çok sevindim çok iyi oldu” dedi.