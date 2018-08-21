Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 08:23

Başkan Yardımcısı Oktay, “Türkiye güvenli liman olmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bütün dünya özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor, devam edecek.

Başkan Yardımcısı Oktay, “Türkiye güvenli liman olmaya devam edecek”

21 Ağustos 2018 08:23

Her türlü şartlarda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Oktay namaz sonrasında camiye gelen vatandaşlarla bayramlaşırken, çıkışta bir açıklama yaptı. Oktay, “Milletimizin öncelikle bayramını tekrar tebrik ediyorum. İnşaallah birlik ve beraberliğimize vesile olur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olur. Tüm islam aleminin bu vesile ile tekrar kurban bayramını tebrik ediyorum. Bütün dünya özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor, devam edecek. Her türlü şartlarda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı sadece bu mesajı vermek istiyorum” şeklinde konuştu.


Bayram sonrasında trafiğe çıkacak vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyaran Oktay, “Aynı şekilde bugün Mekke’de hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın da tüm hacılarımızın da aynı şekilde bayramlarını tebrik ediyorum. Allah hac farizalarını kabul buyursun. Yine bir başka hatırlatma da yollarda olan, bayram için memleketine giden vatandaşlarımızın aynı şekilde dönüşlerinde de sağ salim memleketlerine dönebilmeleri ile alakalı, özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan sevdikleri ile bayramlarını geçirsinler ve tekrar yine sevdiklerine kavuşsunlar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç