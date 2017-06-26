Bayram tatilinde mangal keyfi

Mangalın başında et pişiren bir kişinin yaptığı Nusret taklidi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Ramazan Bayramını İstanbul’da geçiren vatandaşlar bayramın 2’nci gününde sahile akın etti. Güzel havayı fırsat bilerek Samatya, Yenikapı gibi sahil kesimine giden vatandaşların kimisi ağaçların altında oturarak sohbet ederken, kimisi ise mangal ateşini yakarak etleri pişirdi. Aile büyükleri mangalın keyfini çıkartırken, çocuklar ise oyunlar oynayarak bayramın tadını çıkardı.

“Bayram denince aklımıza piknik ve ızgara geliyor”

Ailesiyle birlikte Yenikapı sahilinde mangal yapan Barış Şişkin, “Bayramın ilk gününde ailemizle ve arkadaşlarımızla paylaştık. İkinci gün ise güneşin tadını çıkartmak için ailemizle birlikte sahile geldik. Bayram denince aklımıza ilk gelenlerin başında piknik, ızgara geliyor” dedi. Murat kaplan, “Bayram’da kendimize göre kafamızı dinlemek için buraya geldik. Küçük kardeşimle beraber mangal keyfi yapmak istedik. Herkes memleketine gitti, bizler ise gidemedik. Bugün burada Samatya sahilinde bizde mangal yapmak istedik” diye konuştu.

“Memlekete gidemesekte bayramımız güzel geçiyor”

Memlekete gidemedikleri için üzüntülü olduklarını söyleyen Serdar Üre, “Bayramın birinci günü örf ve adetlerimiz için büyüklerimizi ziyaret ettik. Bu bayram tatili kısa olduğu için memlekete gidemedik. Bayramın birinci günü büyükleri ziyaretle geçti. İkinci gün ise çocukları aldık ve sahile geldik. Ailemize bir değişiklik olsun istedik. Ne kadar memlekete gidemezsekte bayramımız güzel geçiyor” şeklinde konuştu.

Mangalcıların Nusret taklidi renkli görüntüler oluşturdu

Samatya, Yenikapı gibi sahil kesimine ailecek gelen vatandaşlar mangal yaparak güzel havanın tadını çıkarttı. Neşeli sohbetlere sahne olan mangal keyfinde bazı mangalcılar ise Nusret’in yemeklere baharat atma taklidini yapması renkli görüntüler oluşturdu. Mangal başında ünlü isim Nusret’in taklidini yapan Servet üre, “Bayram tatili biraz buruk geçiyor. İzinler kısa olduğu için bizde burada ailecek toplanıp sahile geldik. Burada toplanıp mangal yapıyoruz, semaverde çay yapıyoruz ve çocuklarla birlikte bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Ailecek birlikte olduğu için bayram güzel geçiyor” ifadelerini kulandı.