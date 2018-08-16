Bayram yoğunluğu havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü

Talebi karşılamakta zorlanan hayavolu şirketleri, bayram boyunca ek seferler koydu. Türk Hava Yolları (THY) yarın başlayacak ve 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 164 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Onur Air ise Kurban Bayramı nedeniyle 39 ek sefer koyduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar uçak biletlerinin tamamını bitirdi. Biletlerin tükenmesin nedeniyle artan talebi karşılamak için havayolu şirketleri toplam 203 ek sefer koydu.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Dünyanın 122 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ile yolcularına uçuş deneyimi sunan Türk Hava Yolları, 17 Ağustos günü mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 164 ek sefer düzenleyecek. Uçuşlarını yolcularının beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden bayrak taşıyıcı, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak” denildi.

Açıklamada yolcuların yurt içinde en çok Antalya, yurt dışında ise Londra’yı tercih ettiği vurgulanarak, "9 gün sürecek bayram tatilini ailelerinin yanında, sıcak denizlerde ve yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların seyahat tercihleri de netleşti. Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Bodrum ve İzmir olurken, yurt dışında ise Londra, Cakarta ve Barselona tatil tercihlerinde öne çıkan şehirler oldu” ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları’nın 9 günlük bayram tatili nedeniyle Antalya’ya 49, Bodrum’a 51, Dalaman’a 35, Trabzon’a 15, Beyrut’a 8, Cenevre’ye 2, Podgorica’ya ise 4 ek sefer düzenleyeceği açıklandı.

Onur Air 39 ek sefer koydu

Bayram döneminde artan talebi karşılamak için Onur Air, Antalya, Bodrum, Gaziantep, Malatya, Samsun ve Trabzon’a toplam 39 ek sefer planladı. Onur Air’in bu dönem içerisinde en fazla talep gören uçuş noktaları iç hatlarda Antalya, Bodrum, Gaziantep ve Trabzon olurken dış hatlarda ise Berlin, Moskova ve Odessa’ya ek sefer koydu.