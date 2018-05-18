Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:23

Bayrampaşa’da komşular iftarda buluşuyor

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel komşuluk iftar programlarının ilkini Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak’ta gerçekleştirdi.

Bayrampaşa’da komşular iftarda buluşuyor

18 Mayıs 2018 12:23

Yaklaşık 3 bin komşunun aynı anda iftar yaptığı programda, çocuklar da güzel bir Ramazan akşamı geçirdi. Programa katılan Başkan Atila Aydıner yoğun ilgiyle karşılandı.


Bayrampaşa Belediyesi, ‘komşuluk iftarları’ kapsamında Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak’ta yaklaşık 3 bin kişiye iftar verdi. Programa katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Aydıner, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Başkan Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve Başkan Aydıner’in eşi Melahat Aydıner ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Her Ramazan’da Bayrampaşa’da binlerce kişiyle iftar yaptıklarını belirten Başkan Aydıner, “Buradaki iftar programlarımız ile birlikte aynı zamanda Balkanlar’da da iftar programlarımız devam ediyor. Bu sene Balkanlar’da Bereket Konvoyumuz ile 8 ülkeye ve 19 şehre gidiyoruz. O bölgenin akrabaları ve dostları da şuanda burada, onlara bu vesile ile selam gönderiyoruz. Komşularımız, kurduğumuz bu iftar sofralarına çayını alıp getirirken, biz de Bayrampaşa Belediyesi olarak onların yemeklerini hazırlıyoruz ve komşuluk iftarında hep birlikte aynı sofrada buluşuyoruz. Bayrampaşa’nın özelliği budur. Bizde komşuluk kültürü muhteşem, bu kültürü Ramazan boyunca sokak iftarlarında yaşatmanın mücadelesini veriyoruz” dedi.


Her yıl yapılan sokak iftarlarının Ramazan ayına renk kattığını belirten vatandaşlar, “Tüm komşular toplanıp aynı sofrada buluşuyoruz. Sokak iftarları çok güzel bir atmosfer oluşturuyor. Bizlerin aynı sofrada bir araya gelmesine imkân veren Belediye Başkanımız Atila Aydıner’e teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.


Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği komşuluk iftarları, Ramazan ayı boyunca ilçedeki diğer mahallelerde de devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç