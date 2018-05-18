Bayrampaşa’da komşular iftarda buluşuyor

Yaklaşık 3 bin komşunun aynı anda iftar yaptığı programda, çocuklar da güzel bir Ramazan akşamı geçirdi. Programa katılan Başkan Atila Aydıner yoğun ilgiyle karşılandı.

Bayrampaşa Belediyesi, ‘komşuluk iftarları’ kapsamında Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak’ta yaklaşık 3 bin kişiye iftar verdi. Programa katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Aydıner, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Başkan Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve Başkan Aydıner’in eşi Melahat Aydıner ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her Ramazan’da Bayrampaşa’da binlerce kişiyle iftar yaptıklarını belirten Başkan Aydıner, “Buradaki iftar programlarımız ile birlikte aynı zamanda Balkanlar’da da iftar programlarımız devam ediyor. Bu sene Balkanlar’da Bereket Konvoyumuz ile 8 ülkeye ve 19 şehre gidiyoruz. O bölgenin akrabaları ve dostları da şuanda burada, onlara bu vesile ile selam gönderiyoruz. Komşularımız, kurduğumuz bu iftar sofralarına çayını alıp getirirken, biz de Bayrampaşa Belediyesi olarak onların yemeklerini hazırlıyoruz ve komşuluk iftarında hep birlikte aynı sofrada buluşuyoruz. Bayrampaşa’nın özelliği budur. Bizde komşuluk kültürü muhteşem, bu kültürü Ramazan boyunca sokak iftarlarında yaşatmanın mücadelesini veriyoruz” dedi.

Her yıl yapılan sokak iftarlarının Ramazan ayına renk kattığını belirten vatandaşlar, “Tüm komşular toplanıp aynı sofrada buluşuyoruz. Sokak iftarları çok güzel bir atmosfer oluşturuyor. Bizlerin aynı sofrada bir araya gelmesine imkân veren Belediye Başkanımız Atila Aydıner’e teşekkür ediyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği komşuluk iftarları, Ramazan ayı boyunca ilçedeki diğer mahallelerde de devam edecek.