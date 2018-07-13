Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları Avusturya’da yapılan kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular antrenmanı sahada rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ 19.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.