Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 17:57

Beşiktaş’ın bayrağı Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na asıldı

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bayrağı Büyükçekmece’de bulunan Şampiyonlar Anıtı’nda göndere çekildi.

Beşiktaş’ın bayrağı Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na asıldı

18 Haziran 2017 17:57

Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse katıldı.


Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ın bayrağı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftarların katılımıyla Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na çekildi. Açılış konuşmasını yapan Akgün, "Spor camiamızın öncüsü. 1903 yılında resmi kuruluşunu yapan, tarihiyle sporumuza çok büyük katkılar sağlayan, bu sene Süper Lig’de şampiyon Beşiktaş’ın bayrağını burada göndere çekeceğiz. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş’ın ülkemizi Avrupa’da temsil etmesi için, Süper Lig’de şampiyon olmasını en az Galatasaray’dan daha arzu ettim. En çok Beşiktaş’ın maçlarını takip ettim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Türk sporuna öncülük yapmış kulüplerdir. Ama Beşiktaş, 1903’te ilk öncülüğü yapmıştır” şeklinde konuştu.



Çebi: "Ne pahasına olursa olsun olan başarılar bizim kitabımızda yok"


Sporun centilmenlik olduğunu vurgulayan Çebi ise, “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim’. Çok anlamlı bir ifadedir. Ne pahasına olursa olsun olan başarılar bizim kitabımızda yok. Onun için de biz şerefiyle ve hakkıyla kazandık. İnşallah, Galatasaray bayrağı UEFA bayrağını seneye indirip, daha büyük başarı ile burada bayrak çekmeye Allah nasip eder. Bu tabii Türkiye’nin de istediğidir. Bütün Beşiktaşlılara burada çekilecek bayrağın keyfini yaşamasını diliyorum. Seneye de bu bayrak kalsın diye mücadele edeceğiz. Bunun da sözünü buradan veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Hasan Akgün, Ahmet Nur Çebi’ye plaket verdi. Daha sonrada Beşiktaş bayrağı göndere çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!