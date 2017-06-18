Beşiktaş’ın bayrağı Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na asıldı

Etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse katıldı.

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ın bayrağı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftarların katılımıyla Büyükçekmece’deki Şampiyonlar Anıtı’na çekildi. Açılış konuşmasını yapan Akgün, "Spor camiamızın öncüsü. 1903 yılında resmi kuruluşunu yapan, tarihiyle sporumuza çok büyük katkılar sağlayan, bu sene Süper Lig’de şampiyon Beşiktaş’ın bayrağını burada göndere çekeceğiz. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş’ın ülkemizi Avrupa’da temsil etmesi için, Süper Lig’de şampiyon olmasını en az Galatasaray’dan daha arzu ettim. En çok Beşiktaş’ın maçlarını takip ettim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Türk sporuna öncülük yapmış kulüplerdir. Ama Beşiktaş, 1903’te ilk öncülüğü yapmıştır” şeklinde konuştu.

Çebi: "Ne pahasına olursa olsun olan başarılar bizim kitabımızda yok"

Sporun centilmenlik olduğunu vurgulayan Çebi ise, “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim’. Çok anlamlı bir ifadedir. Ne pahasına olursa olsun olan başarılar bizim kitabımızda yok. Onun için de biz şerefiyle ve hakkıyla kazandık. İnşallah, Galatasaray bayrağı UEFA bayrağını seneye indirip, daha büyük başarı ile burada bayrak çekmeye Allah nasip eder. Bu tabii Türkiye’nin de istediğidir. Bütün Beşiktaşlılara burada çekilecek bayrağın keyfini yaşamasını diliyorum. Seneye de bu bayrak kalsın diye mücadele edeceğiz. Bunun da sözünü buradan veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hasan Akgün, Ahmet Nur Çebi’ye plaket verdi. Daha sonrada Beşiktaş bayrağı göndere çekildi.