Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 09:45

Beşiktaş’ta otobüs, otomobile çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile, belediye otobüsü çarptı.

Beşiktaş’ta otobüs, otomobile çarptı: 1 yaralı

25 Şubat 2018 09:45

Kaza sonucu refüje çıkan otomobilde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kadının yanındaki kuzeni ise gözyaşlarına boğuldu.


Kaza, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, 34 KC 5697 plakalı 41E Ayazağa-Kabataş hat numaralı otobüs ile seferini bitirdi. Şengül, Beşiktaş’tan Zincirlikuyu istikametinde kavşağa geldiği esnada Aylin İlayda Şen (27) otomobiliyle kırmızı ışıkta geçmek istedi. Ancak otobüsü durduramayan Şengül, Şen’in aracına çarptı. Kaza sonucu ters yöne döndükten sonra sürüklenerek refüje çıkan otomobilin içerisindeki Şen sıkıştı. Otobüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, sıkışan kadını kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.



Kadının kuzeni gözyaşlarına boğuldu


Kadını kurtarma çalışmaları devam ettiği esnada otomobilde bulunan Şen’in kuzeni Emek Çalışır (17) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şokuna giren genç kız, çalışmalar sürdüğü esnada gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç kız ardından ambulansa bindirildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yaralı Şen, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa götürülen Şen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



"Yeşil ışık bana, kırmızı ışık ise ona yanıyordu"


Otobüs şoförü Mustafa Şengül, “Yoldan düz gelirken yeşil bana yanıyordu. Orta şeritteydim, kadın sürücü bir anda önümden geçmeye kalktı. Ben de haliyle aracı durduramadım. Yeşil bana, kırmızı ise ona yanıyordu. O şekilde dönmeye çalıştı. Araçta yolcu yoktu, 1 kişi yaralandı” dedi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç