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21 Ağustos 2018 13:10

Beşiktaş’ta yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig’e Aksiharspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle başlayan ve 2 hafta sonunda ligde 6 puanlı 4 takımdan birisi olarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş’ta, 35 hafta sonra gelen liderlik keyfi yüzleri güldürdü.

Beşiktaş’ta yüzler gülüyor

21 Ağustos 2018 13:10


Spor Toto Süper Lig’e Akhisarpor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ligin ikinci haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup ederek lige 2’de 2’yle başladı. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa’yla birlikte ligde ilk 2 haftada 6 puan toplayan 4 takımdan birisi olan ve gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, 35 hafta sonra zirvede yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve geldiğinden bu yana ligde ilk kez ilk 2 hafta karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı başaran siyah-beyazlılar, milli araya kadar kayıpsız gitmenin hesaplarını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe play-off ilk maçında Partizan’a konuk olacak olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde grupları hedefliyor. En son Slaven Bilic’in görevde olduğu 2013-2014 sezonunda ligde ilk 2 maçını kazanan Beşiktaş, 4 sezon boyunca ilk 2 haftalar sonunda 6 puana ulaşamamıştı.



Hedef 12 puan


Akhisarspor ve BB Erzurumspor ile oynanan maçlarda alınan galibiyetlerle birlikte puan kaybı yaşamayan siyah-beyazlılarda ilk hedef 4’te 4 yapmak. Hafta sonunda Antalyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bir sonraki lig maçında ise Bursaspor’a konuk olacak. Ligin 4. haftasının ardından verilecek olan milli maç arasına kayıpsız girmenin hesaplarını yapan Şenol Güneş’in öğrencileri, Partizan’la oynanacak play-off maçları sonucunda da turu geçmek istiyor.




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