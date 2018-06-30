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30 Haziran 2018 21:40

Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Beşiktaş’ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

30 Haziran 2018 21:40

Kaza nedeniyle Balmumcu’da trafik durma noktasına geldi.


Kaza, saat 20.30 sıralarınca Beşiktaş Balmumcu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Y., yönetimindeki 34 EE 4772 plakalı otomobil Balmumcu alt geçitten Beşiktaş istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce 34 KZ 0913 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, seyir halinde olan 3 ayrı araca daha çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametinde uzun araç trafiği oluşurken, kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.


Öte yandan kaza yapan otomobilin etrafında alkol şişelerinin olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılar Burak Y., Ferhat K., Cemil K. ve Leyla M.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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