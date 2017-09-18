Beykoz’da 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı başladı

Eğitim-öğretim yılı açılışında konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek öğrencilere başarılar diledi.

İshakağa Ortaokulu’nda gerçeklen 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Açılış konuşması yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Evlatlarımız yaz boyunca dinlendiler, enerji topladırlar. Öğretmenlerimiz hem tatil yaptılar hem de eminim ki çok kitap okuldular. Okudukları o kitapları öğrencilerle bu dönem paylaşacaklar. Öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak için ellerine geçen bu fırsatı onlar da değerlendirmiş oldular. Aziz veliler evlatlar Allah’ın sizlere bir lütfüdür. Onlara gözünüz gibi bakacaksınız. Onların yetiştirilmesi hepimizin görevidir. Siz bu ülkeye bilinçli şuurlu evlatlar yetiştirip bu ülken geleceğine hazırlanması için o evlatlarla beraber çağa doğru yürüdüğümüz zaman siz çok büyük işler yapmış oluyorsunuz. Sizin belki de emeğinizin karşılığı yetiştirdiğiniz öğrencilerin başarılarını görmektir. Onların ülkenin her hangi bir yerinde başarısını gördüğünüz zaman bu İshakağa Ortaokulu’ndan gelmiş dedikleri zaman eminim ki göğsünüz kabaracaktır" dedi.

Konuşma sonrası Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e okul aile birliği tarafından plaket takdimi yapıldı. Eğitim- öğretim yılı zili çalmasıyla sınıfların giren öğrencileri Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ziyaret ederek kitaplarını dağıttı.