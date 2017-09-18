Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:40

Beykoz’da 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı başladı

Yeni eğitim-öğretim yılı Beykoz’da, düzenlenen törenle başladı.

Beykoz’da 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı başladı

18 Eylül 2017 13:40

Eğitim-öğretim yılı açılışında konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek öğrencilere başarılar diledi.


İshakağa Ortaokulu’nda gerçeklen 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı kurdele kesilerek açılış yapıldı.


Açılış konuşması yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Evlatlarımız yaz boyunca dinlendiler, enerji topladırlar. Öğretmenlerimiz hem tatil yaptılar hem de eminim ki çok kitap okuldular. Okudukları o kitapları öğrencilerle bu dönem paylaşacaklar. Öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak için ellerine geçen bu fırsatı onlar da değerlendirmiş oldular. Aziz veliler evlatlar Allah’ın sizlere bir lütfüdür. Onlara gözünüz gibi bakacaksınız. Onların yetiştirilmesi hepimizin görevidir. Siz bu ülkeye bilinçli şuurlu evlatlar yetiştirip bu ülken geleceğine hazırlanması için o evlatlarla beraber çağa doğru yürüdüğümüz zaman siz çok büyük işler yapmış oluyorsunuz. Sizin belki de emeğinizin karşılığı yetiştirdiğiniz öğrencilerin başarılarını görmektir. Onların ülkenin her hangi bir yerinde başarısını gördüğünüz zaman bu İshakağa Ortaokulu’ndan gelmiş dedikleri zaman eminim ki göğsünüz kabaracaktır" dedi.


Konuşma sonrası Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e okul aile birliği tarafından plaket takdimi yapıldı. Eğitim- öğretim yılı zili çalmasıyla sınıfların giren öğrencileri Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ziyaret ederek kitaplarını dağıttı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç