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19 Eylül 2017 09:41

Beykoz’un kestane balını dünya tadacak

İstanbul’un en çok bal üreten ilçesi Beykoz, “45’inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi” (29 Eylül-4 Ekim 2017) kapsamındaki ev sahipliğiyle şifa kaynağı kestane balını dünyaya tanıtacak.

Beykoz’un kestane balını dünya tadacak

19 Eylül 2017 09:41


Beykoz Belediyesi’nin destekçileri arasında yer aldığı, 120 yıllık geçmişiyle dünyanın köklü organizasyonlarından olan “45’inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde 100 ülkeden bilim adamı, sektör temsilcileri ve üreticiler tecrübelerini paylaşacak. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte, apiterapi, arı üretimindeki son teknoloji, dünya genelinde bal arılarındaki azalmanın nedenleri ve arı hastalıkları gibi konular bilimsel çalışmalarla masaya yatırılacak.


Beykozlu arıcılar, yurt içi ve yurt dışından 15 bin ziyaretçi sayısına ulaşması beklenen kongre kapsamında ilçenin marka değeri kestane balını ve özelliklerini tanıtacak.



Kongre “Beykoz Bal Festivali”yle tatlanacak


Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki arıcılığı geliştirmek, doğal ve kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla her yıl düzenlediği “9’uncu Geleneksel Beykoz Bal Festivali” de bu yıl kongre kapsamında ilçede kutlanacak. “Bal Yeme”, “Bal Güzeli” ve “En Lezzetli Bal Tatlısı” gibi renkli yarışmaların yapılacağı etkinlikte “En Kaliteli Bal Ödülü” de sahiplerini bulacak.



Bilim adamları Beykoz’da ağırlanacak


Kongrenin Beykoz ayağında yer alan teknik tura katılacak olan bilim adamları ilçedeki örnek bir arı çiftliğini ziyaret ederek, doğal bitki örtüsü ve bal üretimi çalışmalarını yerinde inceleyecek.




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