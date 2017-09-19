Beykoz’un kestane balını dünya tadacak

Beykoz Belediyesi’nin destekçileri arasında yer aldığı, 120 yıllık geçmişiyle dünyanın köklü organizasyonlarından olan “45’inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde 100 ülkeden bilim adamı, sektör temsilcileri ve üreticiler tecrübelerini paylaşacak. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte, apiterapi, arı üretimindeki son teknoloji, dünya genelinde bal arılarındaki azalmanın nedenleri ve arı hastalıkları gibi konular bilimsel çalışmalarla masaya yatırılacak.

Beykozlu arıcılar, yurt içi ve yurt dışından 15 bin ziyaretçi sayısına ulaşması beklenen kongre kapsamında ilçenin marka değeri kestane balını ve özelliklerini tanıtacak.

Kongre “Beykoz Bal Festivali”yle tatlanacak

Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki arıcılığı geliştirmek, doğal ve kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla her yıl düzenlediği “9’uncu Geleneksel Beykoz Bal Festivali” de bu yıl kongre kapsamında ilçede kutlanacak. “Bal Yeme”, “Bal Güzeli” ve “En Lezzetli Bal Tatlısı” gibi renkli yarışmaların yapılacağı etkinlikte “En Kaliteli Bal Ödülü” de sahiplerini bulacak.

Bilim adamları Beykoz’da ağırlanacak

Kongrenin Beykoz ayağında yer alan teknik tura katılacak olan bilim adamları ilçedeki örnek bir arı çiftliğini ziyaret ederek, doğal bitki örtüsü ve bal üretimi çalışmalarını yerinde inceleyecek.