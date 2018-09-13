Beylikdüzü Belediyesi Emekleme Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak

Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Yaşam Vadisi, Ödüllü Emekleme Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. 16 Eylül Pazar günü saat 16:00'da Yaşam Vadisi'nde gerçekleşecek etkinliğe, emekleme döneminde olup Beylikdüzü'nde ikamet eden bebekler katılabilecek. İlk üçe giren bebeklerin ödüllendirileceği etkinlikte, katılan tüm bebeklere de madalya verilecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Beylikdüzü'nde yaşayan bebekli aileleri bir araya getirip sosyalleştirmek için düzenlenen Ödüllü Emekleme Olimpiyatları, Pazar günü büyük küçük herkesi Yaşam Vadisi'nde buluşturacak. Eşsiz doğasıyla kültür sanat faaliyetleriyle yalnız Beylikdüzülüler'in değil tüm İstanbullular'ın yeni buluşma noktası olan Yaşam Vadisi'nde bebeklerin emekleme mücadelesi heyecanlı anlara sahne olacak.

Aileler, bebekleriyle unutulmaz bir gün yaşayacaklar

Ortasından şeritlerle ayrılmış 6'ya 12 metrelik bir kulvarda, 50 bebeğin katılımıyla gerçekleşecek Emekleme Olimpiyatları'nda, bebekler ilk üçe girebilmek için yarışırken anne babalar da bebeklerini bitiş çizgisine getirebilmek için büyük çaba harcayacaklar ve hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşayacaklar. Renkli ve heyecanlı görüntülere sahne olacak etkinliğin sonunda, ilk üçe giren bebekler yarım, çeyrek ve gram altın ile ödüllendirilecek ve katılan tüm bebeklere de madalya verilecek.Ödüllü Emekleme Olimpiyatları'na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 444 09 39 numaralı Çağrı Merkezi hattını arayarak 2324 ve 2326 numaralı dahililerden Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlanıp bilgi alabilirler.