Beylikdüzü Belediyesi göç birimi, örnek çalışmasını Prag’da sundu

Yapılan sunumda Beylikdüzü’nde yaşayan sığınmacılar için gerçekleştirilen projeler ve 150 sığınmacıya uygulanan anket sonuçları ortaya kondu.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 7-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Sosyoloji ve Sosyal Hizmet Konferansı’na Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları katıldı. Müdürlüğün desteği ile Göç Birimi Sosyal Hizmet Uzmanı Eymen Ekmen ve Doç. Dr. Orhan Koçak’ın yapmış olduğu çalışma kabul gördü ve Charles Üniversitesi Protestan Teoloji Fakültesi tarafından kabul gören bildiriyi sunmak için davet edildi. Konferansa Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba önderliğinde katılan ekip, bildiri sunumunu gerçekleştirdi.

Beylikdüzü Belediyesi Göç Birimi tarafından 150 sığınmacıya uygulanan anket sonuçlarının açıklandığı sunumda, “Göçmenlere Yönelik Bütünleştirici Yaklaşımlar: İstanbul’un Bir İlçesinden Örnek” isimli çalışma Beylikdüzü sınırları içerisinde yapılmış olup araştırmanın detaylarını da ortaya koydu. Beylikdüzü ilçesinde yaşayan sığınmacıların durumlarına değinildi ve ilçe sınırları içerisinde yaşayan sığınmacılara yönelik yapılan desteklerden söz edildi. Ayrıca birimin kurulmasına tam destek veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba’ya da verdiği destekten dolayı teşekkür edildi. Doç. Dr. Orhan Koçak ve Eymen Ekmen tarafından sunulan bildiri ise büyük ilgi topladı.

İtalya, Türkiye, İngiltere, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Danimarka ve İsrail gibi birçok ülkeden katılımcıların olduğu konferansta ek olarak sosyal refah, göç ve sosyal hizmet, yoksulluk ve sosyal hizmet, yaşlı LGBT bireyler için sosyal bakım politikaları, İngiltere’de restoratif uygulama söylemleri gibi birçok konu konuşuldu.