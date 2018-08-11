Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Kameralara yansıyan görüntülerde devrilen tekneye 5 kişinin tutunduğu ve bu sırada yardımlarına bir balıkçı teknesinin geldiği görülüyor.

Olay akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle balıkçı teknesi denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin batmaya başladığını gören vatandaşlar durumu hemen Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Teknede bulunan 5 kişi yat limanından hareket eden bir balıkçı teknesi ve bot tarafından kurtarılırken 1 kişi ise kayboldu. Kaybolan kişinin bulunması için yapılan aramalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Ekipler Yakuplu sahilde aramalarını sürdürürken olay anına ilişkin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Denizde can mücadelesi kamerada

Görüntülerde dubaya çarpan teknenin ters dönerek battığı görülüyor. Bu sırada teknede bulunan 5 kişinin gerek batan tekneye gerekse dubaya tutunarak hayatta kalmaya çalıştıkları görülüyor. Denizde yardım bekleyen 5 kişinin imdadına bir balıkçı teknesinin gittiği cep telefonu kameralarına yansıyor.