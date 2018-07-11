Sıcak havaların etkisini iyice artırdığı son günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gürpınar sahilindeki çalışmalarda lodosun ve şiddetli dalgaların etkisiyle kırılarak denize düşen toplam 400 ton kaya parçası ve demirli beton parçaları çıkarıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, temiz bir gelecek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için doğaya yatırım yapmaya devam ediyor. Bu amaçla, Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün her yıl kış ve bahar sezonunda düzenli olarak gerçekleştirdiği deniz temizliği çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında Gürpınar sahilindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda lodos ve şiddetli dalgalar nedeniyle denize düşen kaya ve demirli beton parçaları çıkarılıyor.

Öncelik vatandaşların can güvenliği

Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan çalışmada görev alan Belediye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, denize giren vatandaşların can güvenliğini korumak ve denizi temizlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdürlük çalışanları ve 3 adet profesyonel dalgıcın görev aldığı çalışmada bugüne dek toplamda 400 ton kaya parçası ve demirli beton parçaları çıkarıldı.

Özellikle atlama mesafesindeki kaya parçalarının çocuklar için oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Dalgıç Birol Mete, "Bizim öncelikli amacımız vatandaşlarımızın can güvenliği ve elbette denizlerimizin temiz olması. Sıcak havaların yüzünü gösterdiği şu günlerde ilçe halkının serinlemesi ve keyifli zamanlar geçirebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.